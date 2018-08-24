أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الذي يقوم بزيارة إلى كييف، اليوم، أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة أوكرانيا في احتواء أي "تدخل" روسي في انتخاباتها الرئاسية المقررة في 2019.

وقال بولتون في ختام لقاء مع الرئيس الأوكراني "اتفقنا أنا والرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو على البحث في تدابير يمكن أن تقرها الولايات المتحدة وأوكرانيا للتصدي لتدخل روسي محتمل".

وأضاف: "يمكن ان نفعل ذلك عبر القنوات العادية لتطبيق القانون او عبر آليات أخرى". وأوضح "نحن مستعدون للعمل مع الحكومة الأوكرانية لمنع هذا التدخل".

وينوي بوروشنكو الذي يتولى منصبه منذ 2014 ان يترشح لولاية ثانية في الربيع المقبل. لكن رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو التي سجنت خلال ولاية الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتس هي الاوفر حظا في استطلاعات الرأي الاخيرة.

وكان بولتون أكد الخميس بعد لقاء استمر خمس ساعات في جنيف مع الامين العام لمجلس الامن القومي الروسي نيكولاي بارتوشيف ان الولايات المتحدة لن تتساهل مع اي "تدخل" روسي في انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة في نوفمبر.

وتتهم الاستخبارات الأمريكية روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية في 2016 التي اوصلت دونالد ترامب الى البيت الابيض. وهذا التدخل المفترض هو موضوع تحقيق في الولايات المتحدة، وانتقده ترامب شخصيا.

ودائما ما نفت السلطات الروسية هذه الاتهامات.