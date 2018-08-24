أعلن وزير الصحة اليوناني، أندرياس زانثوس، اليوم الجمعة، عن السيطرة على فيروس غرب النيل في بلاده، وقال زانثوس، في تصريحات أوردتها صحيفة "كاثمريني" اليونانية، أنه لا يوجد قلق حقيقي من أننا سنرى انتشارا جامحا لفيروس غرب النيل، إلا أن وزير الصحة ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوناني في حالة تأهب".

وأضاف وزير الصحة اليوناني، أنه تم إصدار التعليمات في وقت مناسب، ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها يجري تقاريرًا منتظمة، كما تم إعطاء التوجيهات للسلطات الإقليمية لرش البعوض المُسبب للفيروس، وحث زانثوس المواطنين على توخي الحذر والاتصال بأقرب مركز صحي أو مستشفى إن اشتبهوا في حالة مصابة بالفيروس، وسجل مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها 107 حالات مصابة بالفيروس، وتوفى من بينها 11 حالة حتى الآن خلال العام الجاري، وبلغت أعمار كل المصابين أكثر من 70 عامًا.

جدير بالذكر، أن فيروس غرب النيل يمكن أن يتسبب في إصابة البشر بمرض عصبي وخيم وفي وفاتهم. ويوجد هذا الفيروس، عادة، في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وغرب آسيا، ويظلّ الفيروس يدور في الطبيعة من خلال الانتقال بين الطيور والبعوض، ويمكن أن يطال البشر والخيول وغيرها من الثديات.

وينتمي فيروس غرب النيل إلى جنس الفيروس المصفر و إلى المركّب المستضدي لالتهاب الدماغ الياباني ضمن فصيلة الفيروسات المصفرة.