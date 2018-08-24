أكدت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، تسجيل وفاة 41 إصابة مؤكدة بمرض الكوليرا في الجزائر العاصمة وثلاث مناطق مجاورة لها، هي الأولى في البلاد منذ العام 1996، مؤكدة أن هذه الحالات "معزولة"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال جمال فورار المدير العام للوقاية في الوزارة، إنه تم رصد 41 حالة كوليرا في المناطق الأربع من أصل 88 حالة غير مؤكدة، موضحا أن 62 شخصا لا يزالون في المستشفيات.

وسجل أكثر من نصف الحالات المؤكدة 22 في ولاية بليدة المحاذية للعاصمة.

وأورد فورار أن واحدا من هؤلاء المرضى قضى في مستشفى بليدة، خامس مدن البلاد التي يقطنها نحو 300 ألف نسمة.

وتم تأكيد 11 إصابة في تيبازة التي تبعد 70 كيلومتر غرب العاصمة و5 في الجزائر العاصمة و3 في عين بسام في ولاية البويرة التي تبعد 100 كيلومتر جنوب شرق العاصمة.

وأكد فورار أنها حالات معزولة، محصورة على مستوى العائلات.

وأضاف أن 3 أفراد في عائلة واحدة نقلوا إلى المستشفى بين السابع من أغسطس و14 منه في عين بسام، لكن أي حالة جديدة لم تسجل في هذه المنطقة مذاك.

وتابع: "نبحث هل ثمة علاقة بين كل الاشخاص الذين أصيبوا بالعدوى"، لافتا خصوصا إلى أن المصابين في "تيبازة" ينتمون جميعا لعائلة واحدة، ويعمل رب الأسرة في بليدة.

وقال أيضا: "تم استبعاد احتمال انتشار العدوى عبر المياه، وإلا لكانت أكبر وأسرع"، مشيرا إلى أن الفرضية المرجحة حاليا هي العدوى بواسطة خضر أو فواكه لم تغسل جيدا.

ودعت الوزارة السكان إلى غسل أيديهم وغسل الخضر والفواكه وطهو الطعام جيدا.

وآخر حالات الكوليرا التي سجلت في الجزائر تعود إلى 1996 بحسب فورار، أما آخر وباء فيعود إلى 1986 وقد أصاب 4500 شخص.