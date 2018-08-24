تستعد قناة "أون سبورت"، لعرض مباراة السوبر الإماراتي، والتي ستجمع بين فريقي "العين" و"الوحدة"، غدًا السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وتُقدم القناة تغطية خاصة للمباراة التي سيستضيفها ستاد الدفاع الجوي، بالقاهرة.