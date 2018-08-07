للوهلة الأولى، قد يعتقد جمهور قناة "أون سبورت"، بأن خالد حسن، معلق قناة "أون سبورت"، والذي كان يُعلق على مباراة الأهلي والمصري، عبر القناة الصوتية الثانية، مساء الثلاثاء، بأنه خليجي الجنسية، وليس مصريًا، وذلك بسبب لهجته التي تبتعد إلى حدٍ ما عن اللهجة المصرية المعروفة.

وترصد "الوطن" أبرز خمس معلومات عن خالد حسن، معلق قناة "أون سبورت":

مصري الجنسية، وانتقل إلى دولة الكويت منذ الصغر، وتلقى دراسته هناك، إذ أنه ارتبط بكرة القدم، وارتبط بمجال التعليق على المباريات، بسبب الكابتن الكويتي خالد الحربان، والذي يُلقب بـ"شيخ المُعلقين".

تعلق بالعمل الإعلامي منذ كان في مدرسته في الكويت، حيث كان يُشارك في إعداد وكتابة المجلة الرياضية، وتطلعه على محتوى جميع الصحف الكويتية، بشكل شبه يومي.

عمل في شبكة قنوات "art"، لعدة سنوات، وتولى رئاسة تحرير أخبار الرياضة فيها، كما شارك في تأسيس قناة "كويت سبورت" في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، بجانب عمله فيها.

بعد سنوات "غربة"، عاد إلى القاهرة مجددًا، بسبب رغبته في التواجد بجانب أبناءه، لاسيما بعد التحاقهم بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى تلقيه عرضًا من قِبل قناة "أون سبورت"، نهاية العام الماضي، للمشاركة بالتعليق على مباريات الدوري المصري،

رصيده في التعليق الكروي حتى الآن تجاوز ألفي مباراة تقريبًا، كما أنه شارك بالتعليق على مباريات كثيرة، تصل إلى ثلاث مُباريات في اليوم الواحد على قنوات “art".