أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظة الوادي الجديد، اليوم، عن تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية باعتمادات وصلت إلى 2 مليار و138 مليون جنيه.

وقال المحافظ إن قطاع الخدمات يشهد طفرة كبيرة خلال العام المالي الجاري، بما ينعكس إيجابيا على المواطنين وذلك من خلال زيادة الاعتمادات المالية المقدمة له، وأنه جرى تخصيص 200 مليون جنيه هذا العام لقطاع الخدمات بزيادة قدرها 75 مليون جنيه عن العام الماضي، وأنه جرى تطوير جميع المراكز التكنولوجية بكافة الوحدات المحلية بالمدن، كما جرى تدريب العاملين بهم وذلك لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأضاف المحافظ أنه جرى أيضا زيادة الاستثمارات المقدمة لقطاع الصحة، بهدف رفع كفاءة عدد من الوحدات الصحية وتطوير مستشفى الداخلة المركزي ومستشفى بولاق التكاملي وإنشاء مستشفى بمركز ومدينة باريس.