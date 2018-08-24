كشفت واشنطن أن حزمة العقوبات الأولى التي تعتزم السلطات الأمريكية فرضها ضد روسيا على خلفية قضية سيرجي سكريبال تشمل حظر توريد السلاح إليها وإقراضها من الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الأمريكية، في وثيقة نشرتها اليوم الجمعة في "Federal Register"، الجريدة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة، إن الوزارة "حددت أن الاتحاد الروسي استخدم أسلحة كيميائية انتهاكا للقانون الدولي وضد مواطنيه"، في إشارة إلى سيرجي سكريبال وابنته يوليا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ونصت الوثيقة على أن العقوبات الأمريكية تقضي بوقف كل أنواع المساعدة الأمريكية لروسيا بموجب قانون المساعدات الأجنبية من العام 1961، "باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والأغذية والبضائع الزراعية"، وستوقف الحكومة الأمريكية، تطبيقا لهذه العقوبات، منح تراخيص لتصدير الأسلحة الأمريكية إلى المؤسسات والشركات الحكومية الروسية أو شراء البضائع ذات الاستخدام المزدوج (العسكري والمدني) لها، باستثناء المنتجات الضرورية لمواصلة التعاون في مجال الفضاء وضمان أمن الطيران المدني.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن سترفض "تقديم أي قرض أو ضمانات ائتمانية أو دعم مالي آخر" لروسيا من قبل أي مؤسسة حكومية في الولايات المتحدة، وتعتزم الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة ضد روسيا الاثنين المقبل على خلفية قضية العقيد السابق في الاستخبارات الروسية الذي أدين في بلاده بتهمة الخيانة العظمى، سيرجي سكريبال، وابنته يوليا.

وقالت الإدارة الأمريكية إنها قد تفرض حزمة عقوبات ثانية ستكون الأقسى ضد روسيا على خلفية قضية سكريبال في نوفمبر المقبل ويمكن أن تشمل حظرا على توريد واستيراد البضائع بين البلدين.