ندد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، بقرار المفوضية الأوروبية تخصيص مبلغ 18 مليون يورو لإيران كمساعدة مالية، وفي مؤتمر صحفي عقده في عاصمة ليتوانيا، فيلنوس، مع نظرائه من دول البلطيق الثلاث، وصف نتنياهو قرار بروكسل بـ"الخطأ الكبير".

وأعرب نتنياهو، عن قناعته بأن طهران ستغير، على الأرجح، وجهة الأموال المخصصة، مضيفا أن "هذا القرار لن يكون سوى حافز لإيران على المضي في تنفيذ برنامجها النووي الذي سيفتح باب امتلاكها السلاح النووي"، مضيفا: "على جميع الدول أن تتّحد لاستئناف العقوبات المفروضة على إيران، من أجل وقف العدوان والنشاطات الإرهابية"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

جدير بالذكر، أن المفوضية الأوروبية وافقت، أمس الخميس، على تخصيص 18 مليون يورو كحزمة أولى من الأموال المخصصة لتمويل مشاريع في إيران دعما لتنميتها المستدامة اقتصاديا واجتماعيا.