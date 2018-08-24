قال المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إن القطاع حقق خلال يومي العيد هذا العام أعلى الإيرادات في تاريخه.

وأضاف لـ "الوطن" أن إيرادات العرض المسرحي "أليس في بلاد العجائب"، للمخرج محسن رزق والمعروض بمسرح البالون حقق في ثالث أيام عيد الأضحى 48 ألفا و500 جنيه، كما حققت عروض السيرك القومي بالعجوزة إيرادات وصلت إلى 75 ألف جنيه، وقاعة صلاح جاهين التي تقدم منوعات فنية حققت 2200 جنيه، وسيرك مايو حقق 4 آلاف و900 جنيه، بينما حقق سيرك جمصة 12 ألف جنيه على الرغم من أن سعر التذكرة لا يتخطى 10 جنيهات.

وتابع عبده، أن مسرح جمصة الذي يعرض مسرحية "بحر الهوى" حقق 6 آلاف و400 جنيه، والعرض إخراج هاني النابلسي، وبذلك يصل مجموع إيرادات ثاني أيام العرض وهو ثالث أيام العيد إلى 158 ألف جنيه.

وأردف عبده، إذا أضفنا إلى ما سبق إجمالي أول يوم، الذي بلغ 122 ألف جنيه، يكون إجمالي اليومين يساوي 280 ألف جنيه، وهو رقم يستحق التوقف عنده، ويستحق توجيه الشكر وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم على دعمها المستمر للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.