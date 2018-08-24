علق اللواء مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السوايس، على مزاعم اكتشاف بعض الشركات لخط ملاحي بديل لقناة السويس، قائلًا إن قناة السويس هي القناة الأم والأصلح لحركة الملاحة من أي خطوط أخرى، نافيًا تواجد أي بدائل لها.

وأضاف "مميش"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "Ten"، أن الخط الملاحي المزعوم يقع في القطب الشمالي، موضحًا استحالة الحركة الملاحية به، نظرًا لتجمده لمدة ستة أشهر في العام.

وتابع: "الجليد بيسيح في شهرين أو تلاتة، فإذًا الحركة الملاحية ستكون صالحة لمدة ثلاث أشهر وهو ما يجعل الأمر مستحيل"، لافتًا إلى أن الأمر لا يتخطى كونه مجرد تجربة أطلقتها احدى الشركات بمرور إحدى السفن الصغيرة في الممر بالقطب الشمالي لتدوين الملاحظات.