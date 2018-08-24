قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان إن "إسرائيل ترغب في استتباب الهدوء أمنيا إلا أنها ستخوض عملية عسكرية في الموعد والظروف التي ترتئيها في حال اقتضت الضرورة ذلك".

وهدد ليبرمان بإغلاق معبر كرم أبوسالم مجددا، في حال لم يستتب الهدوء، وقال "إن مئات الشاحنات عبرته خلال الأيام الأخيرة بسبب ما شاهدناه من هدوء تام"، وفقا لما ذكرته وكالة "أكي" الإيطالية.

وكان ليبرمان يتحدث خلال جولة له في المنطقة المحيطة بالقطاع اليوم التقى خلالها رؤساء السطات المحلية، وقال “شاهدنا خلال الأيام الأخيرة ان حركة حماس هي صاحبة القرار في كل ما يجري داخل القطاع ولذا فاننا نحاول تثبيت المعادلة بين الهدوء الأمني والاقتصاد. .هذه هي الرسالة المهمة التي أحاول نقلها الى سكان القطاع”. واعتبر ليبرمان “ان حركة حماس هي منظمة إرهابية تهدف الى القضاء على إسرائيل ولذا لا مجال للتفاوض معها “.

وقال: "لقد أوضحت إسرائيل مرارا وتكرارا عبر الوسطاء المصريين انه ما من تقدم او تسويات جديدة ما لم تحل مسالة الاسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى حماس"، وبرغم تقارير عن لقاء سري عقده في قبرص مؤخرا مع وزير الخارجية القطري، نفى ليبرمان ضلوعه في المساعي الهادفة الى التوصل الى تسوية في قطاع غزة، إذ أن الأوضاع على ارض الواقع هي التسوية الوحيدة"، على حد وصفه.