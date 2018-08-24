تقدم أعضاء بمجلس النواب عن محافظة الجيزة، بطلبات إحاطة موجهة إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن استمرار أزمة انقطاع المياه عن بعض المناطق بالمحافظة.

وقال النائب إيهاب غطاطي، عن دائرة الهرم، إن أهالي المنطقة يعانون من انقطاع المياه لأكثر من 20 يومًا دون تدخل المسؤولين لإنهاء هذه الأزمة، مضيفا: "المحافظة رجعتنا لزمن الحلل والجراكن والجرادل عشان نشترى المية بفلوس".

وطالب "غطاطي"، بضرورة تدخل رئيس الوزراء لحل مشكلة انقطاع المياه بالجيزة لتخفيف معاناة المواطنين الغاضبين.

وقال النائب محمد فؤاد، عن دائرة العمرانية، إن الجيزة أصبحت محافظة "العطش" بعد الانقطاع المستمر والمتواصل للمياه فى كثير من الأماكن لأكثر من شهر، مهددًا بالتصعيد الرقابي ضد المسؤولين عن هذه الأزمة خصوصًا في ظل حالة الصمت والتجاهل لشكاوى المواطنين جراء انقطاع المياه.

وأشار"فؤاد"، إلى وجود هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعى تحمل شعار "الجيزة محافظة العطش، مش هنسكت على العطش" وذلك اعتراضًا على عدم التدخل حتى الآن للحد من هذه الأزمة.

وقال النائب أبوبكر غريب، عن دائرة البدرشين، إن أزمة انقطاع المياه بالجيزة، أصبحت أمراً لا يحتمل السكوت، مؤكداً أنه من غير المقبول تجاهل المسؤولين لصرخات المواطنين ومطالبات النواب بشأن التدخل لإنهاء هذه الأزمة وإنقاذ المواطنين من العطش.

وتابع: "اللى بيحصل ده عيب، المواطنين ليس لهم ذنب ليعانوا من نقص المياه، والكارثة أن هناك مسؤولين يجلسون فى مكاتبهم المكيفة ولا يشعرون بالذنب تجاه الناس".