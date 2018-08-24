وصفت مصادر في وزارة الداخلية الإيطالية انفضاض اجتماع بروكسل، اليوم، على مستوى ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، دون نتائج بشأن ملف إدارة الهجرة بأنه دليل آخر على عدم وجود أوروبا، وشددت على الموقف الموحد لحكومة الائتلاف الثنائي "حركة خمس نجوم-رابطة الشمال" الإيطالية، إزاء عدم السماح بإنزال المهاجرين "150 شخصا" من سفينة خفر السواحل "ديتشوتي" التي لا تزال أمام "ميناء كاتانيا" بعد مرور أسبوع على إنقاذهم بمياه المتوسط.

وأشارت المصادر، إلى أنه لم توافق أي من الدول على توقيع بيان موحد، لأنه لا يوجد أساس لتوافق أوروبي بشأن معايير الإنقاذ والإنزال وإعادة توزيع المهاجرين، موضحة أن الدول الأوروبية لم تبد انفتاحا حقيقياً تجاه حل قضية المهاجرين على متن السفينة، بينما استقبلت إيطاليا في السنوات الأخيرة الماضية 700 ألف مواطن أجنبي، وجددت المصادر خط وزارة الداخلية لن يتغير: لن ينزل أحد من سفينة (ديتشوتي). الحكومة متراصة على هذه الجبهة.

من جانبها، ذكرت وكالة "اكي" الإيطالية، أن وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني قد سمح في وقت سابق بإنزال 27 مهاجرا من القاصرين غير المصحوبين بذويهم، بينما لا يزال 150 على متن السفينة التي أنقذتهم منذ أسبوع قبالة المياه الليبية.