رفضت ليبيا، اليوم، استقبال 177 مهاجرا عالقين على متن سفينة لخفر السواحل الإيطاليين قبالة ميناء في صقلية بعد أن منعت روما إنزال المهاجرين المتواجدين على متنها.

وكان وزير الخارجية الإيطالي ماتيو سالفيني هدد في وقت سابق من الأسبوع الجاري بإعادة المهاجرين إلى ليبيا ما لم توافق حكومات أوروبية أخرى على استقبال قسم منهم.

وأعلن وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة، في بيان، أن ليبيا لا تقبل هذا الإجراء المجحف وغير المشروع فلديها ما يزيد عن سبعمئة ألف مهاجر.

وفي بيانه الصادر، ليل الأربعاء، طالب سيالة المجتمع الدولي بالضغط على دول المصدر لإعادة قبول رعاياهم وتحمل نفقات إعادتهم إلى دول المصدر.

وتابع سيالة: "يجب إعادتهم إلى دول المصدر التي أتوا منها، فليبيا بلد عبور وقد تحملت الكثير".

والسفينة الإيطالية "ديتشوتي" متوقفة منذ ليل الاثنين قبالة ميناء كاتانيا في صقلية.

وتحولت ليبيا إلى نقطة عبور للمهاجرين القادمين من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء باتجاه أراضي القارة الأوروبية في رحلات غير شرعية ومحفوفة بالمخاطر على متن قوارب متهالكة.

وتستقبل المهاجرين الذين يعترض خفر السواحل الليبيون قواربهم في مياهها الإقليمية، لكنها غالبا ما ترفض استقبال من يتم انقاذهم قبالة سواحلها من قبل سفن أجنبية أو تابعة لمنظمات إنسانية.