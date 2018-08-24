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"هيئة فلسطينية": الجمعة المقبلة "مسيراتنا مستمرة"

"هيئة فلسطينية": الجمعة المقبلة "مسيراتنا مستمرة"

مطالبة "الطوافة" بتعويض لكل حاج مصري لم يجد مخيم في مني بـ1950 ريالا

مطالبة "الطوافة" بتعويض لكل حاج مصري لم يجد مخيم في مني بـ1950 ريالا

ما هي جنسيات المهاجرين العالقين على متن سفينة "ديتشوتي"؟

ما هي جنسيات المهاجرين العالقين على متن سفينة "ديتشوتي"؟

"طب بيطري الوادي الجديد" تطلق قوافل مجانية بالقرى غدا

"طب بيطري الوادي الجديد" تطلق قوافل مجانية بالقرى غدا

تنفيذ 30 قرار إزالة تعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ

تنفيذ 30 قرار إزالة تعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ

مجازر كفر الشيخ تستقبل 750 أضحية.. ومديرها: كشف وإشراف بيطري مجانا

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