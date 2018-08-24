قال نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف، اليوم، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تلقى دعوة لزيارة السعودية. وقال، بحسب ما نقلت وكالة «تاس» الروسية، إن «بوتين وافق على الزيارة، وسيجرى تحديد موعدها بما يتفق مع جدول الرئيس».

وكان العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز قام بزيارة رسمية إلى روسيا فى أكتوبر 2017.

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، اليوم، إن بلاده تجرى محادثات دبلوماسية مع السعودية، وهى المحادثات التى تأتى فى أعقاب أزمة بين «الرياض»، و«أوتاوا» على خلفية انتقادات الأخيرة حالة حقوق الإنسان فى المملكة والتى بدورها رفضت تلك الانتقادات واعتبرتها تدخلاً فى شأنها.

وقال «ترودو»: «نواصل التعامل دبلوماسياً مع السعودية، وأعتقد أنه من المهم أن تكون لنا علاقات إيجابية مع الدول فى جميع أنحاء العالم». وأكد «ترودو» أن كندا لا تريد أن تكون علاقاتها مع السعودية سيئة.

فى سياق آخر، أعلن «التحالف العربى» بقيادة السعودية، مساء أمس، أنه أحبط هجوماً للحوثيين بزورق مفخخ فى البحر الأحمر، بعد أسابيع على استهداف المتمردين اليمنيين المنتمين إلى «جماعة الحوثيين» ناقلة نفط سعودية.

ولم يحدد بيان أذاعه تليفزيون الإخبارية السعودى هدف الهجوم، لكن وكالة سبأ للأنباء، التابعة للحوثيين، قالت إن الزورق استهدف «هدفاً عسكرياً داخل العمق البحرى للسعودية».

وقال بيان قيادة التحالف إن «الزورق المفخخ تم تسييره من شواطئ الحديدة عشوائياً»، وهى مدينة على ساحل البحر الأحمر، الذى يؤدى إلى مضيق باب المندب الاستراتيجى.