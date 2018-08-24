شنت عددا من الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال عيد الأضحى، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء السيد نصر، محافظ الإقليم، بمراقبة التعديات وتحرير محاضر فورية للمخالفين والتحفظ على معدات البناء، حيث استهدفت الحملات عدداً من التعديات بنطاق الحامول وبلطيم وكفر الشيخ ودسوق.

أسفرت الحملات عن إزالة 19 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتحفظت على معدات البناء وحررت محاضر للمخالفين، بالتنسيق مع قوات الشرطة، وإخطار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وكان محافظ كفر الشيخ، نبه على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الجمعيات الزراعية، بتشديد الرقابة خلال عيد الأضحى، وتفعيل النوبتجيات وعدم السماح بالتعديات.