أعلن رئيس غانا نانا أكوفو-أدو، اليوم، أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة الحاصل على جائزة نوبل للسلام، كوفي عنان، سيدفن في بلده غانا في 13 سبتمبر المقبل.

وأضاف الرئيس لوفد من أسرة عنان، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن كوفي عنان سيحظى بمراسم دفن رسمية تليق بوضعه كرمز عالمي ودبلوماسي ورجل دولة.

وتولى عنان، الذي توفى بمستشفى في سويسرا في الساعات الأولى من يوم 18 أغسطس الجاري عن 80 عامًا، منصب الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك لفترتين منذ عام 1997 حتى عام 2006 ثم تقاعد وأقام في قرية سويسرية في الريف القريب من مدينة جنيف، وتروج مؤسسته التي تأسست قبل عشر سنوات للحكم الرشيد في قارة أفريقيا.

وحصل عنان والأمم المتحدة معًا على جائزة نوبل للسلام في 2001، بسبب جهوده لإصلاح المنظمة الدولية وإعطاء الأولوية لقضايا حقوق الإنسان.