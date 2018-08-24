تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
ناسا تمنحك فرصة لالتقاط "سيلفي في الفضاء"
بالصور| حيلة بسيطة لمكافحة الحشرات والقطط بالماء
مسؤول عراقي: البصرة باتت منكوبة
سقوط تشكيل عصابي بينهم أخصائية اجتماعية خلال التنقيب عن الآثار بأسيوط
أهالي "قولنجيل" بالمنصورة يضبطون مسجل خطر حاول هتك عرض طفلة
إحالة أحد الأئمة المنتدبين لمسجد الحسين للتحقيق
اختيارات الوطن
بالفيديو| مسعد عوض.. حارس الأخطاء القاتلة
"الأرصاد": طقس السبت حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
الحكومة تتبنى مشروع طالب فاز بمسابقة لتدوير المخلفات
"الوطن" فى رحلة تواصل مع جيران "طفلي الدقهلية" لمدة 12 ساعة: كلام متضارب
تعرف على خطوات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا
قبل ترامب.. قصص مثيرة لـ 3 رؤساء أمريكيين أفلتوا من عقوبة العزل
الأكثر قراءة
وباء خطير ينتشر في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية
اتصالات بين "مستقبل وطن" و"الوفد" لمواجهة أزمة انقطاع المياه بالجيزة
اندلاع حريق في مبنى البنك المركزي الروسي بموسكو
"نيابة شمال الدقهلية" تبدأ تحقيقاتها مع والد طفلي "ميت سلسيل"
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالساحل الشمالي
إحالة أحد الأئمة المنتدبين لمسجد الحسين للتحقيق
الرئيس الغاني: كوفي عنان سيدفن في غانا يوم 13 سبتمبر
إصابة 11 شخصا في حادث تصادم مروري بـ"صحراوي بني سويف"
جعفر عبدالكريم يصدر كتابه الأول تحت عنوان "أصدقاء أم غرباء"
عون: لبنان يعتمد سياسة النأي بالنفس في الصراعات العربية -العربية
"ضريح سعد" يجمع رئيس "الوفد" وقيادات الحزب في ذكرى رحيل زعيم الأمة
مصرع شخص غرقا بمياه مصيف بلطيم في كفر الشيخ
عاجل