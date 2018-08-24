تابع المحاسب رجب معيزة، رئيس مركز ومدينة دمياط، انتظام العمل بمجزر مجلس مدينة دمياط خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث جرى التأكيد على مجانية التعامل بالمجزر.

جاء ذلك بحضور حسام عبد الغفار، مدير عام التضامن الاجتماعي بدمياط، والدكتور إيهاب شكري، مدير عام الطب البيطري، والسيد عبد الخالق مدير فرع "الأورمان" بالدقهلية، لمتابعة حضور لحوم الأضاحي لمؤسسة "مصر الخير" وجمعية "الأورمان"، لتوزيعها على الجمعيات الأهلية بدمياط، لتوصيلها للحالات المستحقة.