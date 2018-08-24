يزور المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، والدكتور هاني سري الدين، السكرتير العام للحزب، وعدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب والمواطنين، ضريح الزعيم سعد زغلول، غدا، بوسط القاهرة، وذلك بمناسبة ذكرى رحيل زعيم الأمة، وأيضاً ذكرى رحيل مصطفى النحاس، التي حلت أمس الأول.

وقال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمى للحزب، إنهم سيذهبون ظهر غدا إلى "ضريح سعد" بصحبة قيادات الوفد، لقراءة الفاتحة لكلا الزعيمين، مشيراً إلى أن المستشار "أبوشقة"، عاد إلى القاهرة، اليوم، لحضور هذه المناسبة.

وأضاف "الهضيبى" لـ"الوطن"، أن ذكرى رحيل "سعد" و"النحاس"، مهمة لكل المصريين وليس للوفديين فقط، فقد رفض الزعيم سعد زغلول تنصيب الملك فؤاد، خليفة للمسلمين، واعتبر "النحاس" باشا خلط الدين بالسياسة متاجرة بالدين والمشاعر، فيما سطر فؤاد سراج الدين أحد رموز الوفد الأسطورة الوطنية ضد الاحتلال، وقاد حزب الوفد من جديد عند عودته أواخر السبعينيات من القرن الماضى.

فى سياق متصل، تراجع الشاذلى حتة، سكرتير الهيئة العليا، رئيس لجنة شباب الوفد، عن استقالته الذى تقدم بها، أمس الأول، لرئيس الحزب، مشيرًا إلى أنه تراجع عن الاستقالة بعد تواصله مع المستشار "أبوشقة"، الذى وعده بحل أى خلاف فى جلسة قريبة معه للاستماع إلى شكواه وأسباب استقالته.

وأضاف "حتة" لـ"الوطن"، أن استقالته كانت نهائية، وكانت لديه رغبة فى الإصرار عليها، لوجود خلل ببعض الأمور التنظيمية داخل اللجنة العامة للحزب بمحافظة الأقصر، فضلاً عن اختفاء دور الحزب فى المحافظة، وعدم وجود فعاليات له مع المواطنين فى الشارع، واتخاذ القائمين على اللجنة فى الأقصر قرارات تنظيمية، وتشكيل لجان المرأة وغيرها، دون التشاور معه، وتجاهله، حسب قوله.