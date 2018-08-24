سقوط تشكيل عصابي بينهم أخصائية اجتماعية خلال التنقيب عن الآثار بأسيوط

تمكن فريق ضباط مباحث قسم شرطة أبو تيج بمديرية أمن أسيوط، اليوم، من ضبط أخصائية اجتماعية تقوم بالتنقيب عن الآثار داخل منزلها بمساعدة 5 أشخاص بشارع الطراح دائرة القسم.

وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أبوتيج بوصول بلاغ من "ع. م. ح. ح"، 61 سنة، باحث قانوني بجامعة أسيوط بالمعاش، مقيم شارع الطراح دائرة القسم، أكدته التحريات بقيام "س. م. أ. أ"، 45 سنة، أخصائية اجتماعية، وبصحبتها 5 أشخاص غرباء بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنها بذات العقار محل إقامة المبلغ.

وعقب تقنين الإجراءات جرى إعداد حملة وداهمت المنزل، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وجرى ضبط المذكورة "ر. س. ش. س"، 32 سنة، عامل، مقيم في نزلة أبو عنان بدائرة مركز شرطة ساحل سليم، و"ج. م. م. ع"، 50 سنة، نجار مسلح، مقيم بشارع الحرية دائرة مركز البداري، و"ض. ع. م. م"، 44 سنة، عامل، مقيم الشارع الحرية بدائرة مركز شرطة ساحل سليم، و"ر. ح. م. خ"، 21 سنة، عامل ومقيم في النوادي بدائرة مركز شرطة ساحل سليم، و"ع. ه. ع. م"، 24 سنة، عامل، مقيم نزلة أبو عنان بدائرة مركز شرطة ساحل سليم، وبحوزتهم أدوات الحفر والعثور على حفرة قطر مترين وعمق مترين.

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة تنسيقاً مع شرطة السياحة والآثار.

جرى تحرير المحضر إداري قسم أبوتيج لسنة 2018، وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.