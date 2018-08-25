بالصور| رنا سماحة تشعل حماس الجمهور في حفلها بالساحل الشمالي

اختتمت الفنانة رنا سماحة، منذ قليل، ثاني حفلات ليالي الصيف المقام بالساحل الشمالي، آخر أيام عيد الأضحى المبارك.

وأحيت رنا الحفل بصحبة فرقتها الموسيقية، وغنت مجموعة من أغانيها الشهيرة، إضافة إلى أغانٍ أخرى لعدد من نجوم الطرب؛ وسط تفاعل جمهور الحفل.