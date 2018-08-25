يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم السبت 25 أغسطس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وقال الخبراء، في بيان للهيئة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا في شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية إلى شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وأضاف البيان، أنه "من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 36 درجة مئوية، والصغرى 25 درجة".

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المدن المصرية، والعواصم العربية والعالمية: