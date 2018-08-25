قال مصدر مسؤول بمستشفى ساحل سليم المركزي، التابعة لمديرية الصحة بمحافظة أسيوط، إن حالة الأطفال الذين وصلوا للمستشفى، في الساعات الأولى من صباح اليوم، في حالة إعياء شديد يشتبه في كونه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة أعدت بالمنزل، مستقرة، مشيرا إلى أن المصابين سيخرجون جميعا من المستشفى، اليوم، بعد التأكد من تماثلهم للشفاء.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد بوصول بلاغ من مستشفى ساحل سليم المركزي، بوصول 9 أطفال جميعهم من أسرة واحدة مصابين بحالة إعياء وقئ شديدين، يشتبه في كونه تسمم غذائي.

بالانتقال وسؤال ذويهم، أفادوا بأن إصاباتهم سببها تناولهم وجبة "طبيخ " بالمنزل.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وملاحظة الحالة.