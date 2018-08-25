قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إنه في عام 2015 تم صدور قرار بشأن تفعيل لجنة الضبطية القضائية للتفتيش على ما يرد الوزارة من شكاوى أو ما ينشر في وسائل الإعلام أو ما تفحصه ذاتيًا حول الكيانات الوهمية، الذي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الدعاية لكي يستقطب الطلاب.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc" أن قوائم المعاهد الرسمية التابعة لوزارة التعليم العالي معترف بها على الموقع الرسمي للوزارة وعلى الصفحة الرسمية عبر "فيس بوك".

وناشد "عبدالغفار"، الطلاب ألا يتقدموا لأي معاهد خاصة إلا بعد التأكد من وجود اسمه على القائمة الموضوعة على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، أو الصفحة الرسمية للوزارة.

وأوضح "عبدالغفار"، أنه في حالة الابلاغ عن معهد غير معتمد يتم اتخاذ إجراءات قانونية مهمة، كما يتم مخاطبة المحافظة التي ينتمي لها الكيان الوهمي وغلقه على الفور.