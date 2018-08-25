أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن حركة مسير القطارات منتظمة بجميع خطوط السكة الحديد بالوجهين القبلي والبحري، مشيرًا إلى أن جميع الرحلات تعمل بانتظام، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي معوقات من شأنها تهديد حركة سير القطارات، وتأخير الرحلات.

وقال "رسلان"، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الهيئة رفعت حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لبدء رحلات عودة الركاب المسافرين، مشيرًا إلى أن جميع القطارات بالإضافة إلى الـ26 قطارًا إضافيًا، جاهزة لجميع رحلات العودة على الوجهين القبلي والبحري، لافتًا إلى أنه تم نقل نحو 8 ملايين راكب خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.