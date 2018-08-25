طوارئ بـ"العربي للملاحة" قبل استقبال الحجاج على خط "نوبيع - العقبة"

قال اللواء يسري الأخرس، نائب رئيس الجسر العربي للملاحة المملوكة لمصر والأردن والعراق، إن الشركة رفعت حالة الطوارئ القصوى بجميع عباراتها من حيث الصيانات البسيطة والعاجلة والشاملة، والإجراءات الأمنية، وذلك لعودة حجاج الحج البري عن طريق الخط الملاحي "نويبع - العقبة".

وأوضح "الأخرس"، لـ"الوطن"، أن الشركة اتخذت إجراءات مشددة بالتنسيق مع السلطات الأردنية في ميناء العقبة؛ تضمنت إنهاء الإجراءات الخاصة بالحجاج وصعودهم إلى العبارات خلال وقت قصير، حتى عودتهم إلى وطنهم فى أحسن حال.

وأكد "الأخرس"، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات بالشركة لتلقي جميع شكاوى الحجاج خلال عودة أفواج الحجاج من الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أنه سيتم توفير جميع الخدمات المميزة لجموع الحجاج عبر عبارات الجسر العربي للملاحة، موضحًا أنه تجرى اختبارات للعبارات بشكل دائم، كما يتم نظم الأمان بالتنسيق مع هيئة السلامة المصرية والأردنية.

فيما أعلن اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، عن رفع حالة الطوارئ القصوى بميناء نويبع البحري، استعدادًا لعودة أفواج الحج البري القادمين برًا من الأراضي المقدسة بالسعودية عبر الأردن، من خلال الخط الملاحي "نويبع ـ العقبة".

وأضاف رئيس الهيئة، لـ"الوطن"، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بالميناء وشركة الجسر العربي، وشركة القناة للتوكيلات الملاحية لتقديم جميع التسهيلات المطلوبة لإنهاء إجراءات وصولهم.

وقال "أبو سنة"، إنه كلف جميع المسؤولين بميناء نويبع بضرورة تسهيل إجراءات وصول حجاج الحج البري عبر المغادرين عبر الخط الملاحي "نويبع ـ العقبة"، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة وصول الحاج وتذليل الصعوبات التي تواجه وصولهم، مع تأكيد ضرورة تواجد مندوب من وزارة السياحة لحل أي مشاكل خاصة بالحجاج.