أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مغادرة أول افواج الحج إلى المدينة المنورة سيكون يوم الأحد الموافق 26 أغسطس، وذلك لحجاج المستوى الأول الذين لم يزوروا المدينة قبل المشاعر ويبلغ عددهم نحو 397 حاجًا.

وأوضحت الوزيرة، أن البعثة أرسلت لجنة للمدينة المنورة لاستلام غرف إقامة الحجاج، والتأكد من تجهيزات الفنادق، مبينة أنه من المقرر إقامه الحجاج لمدة 4 ليال لكل فوج بالمدينه.

وأضافت الوزيرة، أن الإقامة ستكون في فنادق مصنفة 5 نجوم بالمنطقة المركزية، وقريبة من الحرم النبوي، وذلك لحجاج المستوى الأول والثاني وفنادق 4 نجوم لحجاج المستوى الاقتصادي.

وأكد أيمن عبدالموجود رئيس بعثة حج التضامن، أنه من المقرر عودة أول أفواج حج الجمعيات للأراضي المصرية يوم الإثنين المقبل، ويبلغ عددهم 876 حاجًا من محافظتي"الجيزة ودمياط"، وحجاج المؤسسة القومية.

وتابع "رئيس بعثة التضامن، "يستمر تفويج الحجاج للعودة من مطار جدة إلى القاهرة حتى يوم 10 سبتمبر"، مبينًا أنه من المقرر أن يبدأ مغادرة أول أفواج الحجاج من مطار المدينة إلى القاهرة اعتبارًا من يوم 29 أغسطس، موضحًا تم تشكيل لجان بمطارات السفر لانهاء اجراءات عوده الحجاج.

وأضاف "عبدالموجود"، أن البعثة ستتولى نقل أمتعة الحجاج للمطارات عبر شركات نقل الأمتعة؛ تيسيرًا على الحجاج وسرعة إنهاء الإجراءات بالتنسيق مع شركة مصر للطيران.