قال أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم الاتفاق مع إحدى شركات النقل الكبرى بالمملكة العربية السعودية، لنقل حقائب وأمتعة حجاج الجمعيات الأهلية من مقار إقامتهم سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة إلى المطارات المقرر عودتهم منها مجانا.

أشار "عبد الموجود" إلى أنه تم إرسال لجنة كمقدمة لبعثة التضامن إلى المدينة المنورة لمراجعة واستلام الفنادق التي سيقيم بها حجاج الجمعيات الأهلية فيها بعد أدائهم مناسك المشاعر الدينية، لافتًا إلى أن اللجنة اتجهت بعد تشكيلها بالكامل إلى المدينة المنورة بدء من اليوم الجمعة.