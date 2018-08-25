"الصحة": الكشف على 67 ألف مواطن بالمجان في قوافل طبية خلال أغسطس

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ66 ألف و547 مواطنا، من خلال 53 قافلة طبية نفذت بـ22 محافظة خلال النصف الأول من أغسطس الحالي.

وأوضحت الدكتورة وفاء الصادق المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن المحافظات التي نفذت القوافل بها هي الجيزة، وكفرالشيخ، وأسيوط، ودمياط، وبني سويف، والمنوفية، والسويس، والإسكندرية، والشرقية، والقليوبية، والفيوم، والأقصر، والوادي الجديد، والبحيرة، والدقهلية، والقاهرة، والمنيا، وأسوان، وقنا، والإسماعيلية، ومطروح، وسوهاج.

وأضافت المدير العام أن القوافل نفذت بمشاركة 458 عيادة، مشيرة إلى إجراء 8 آلاف و264 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 16 ألف و821 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي لدى المواطنين، لافتة إلى تحويل 612 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، وقامت قوافل محافظة أسوان بالكشف على 1745 مواطنا، وإجراء 673 فحص معملي، وعقد 640 ندوة تثقيف صحي، كما جرى تحويل 25 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، في حين قامت قوافل محافظة أسيوط بالكشف على 4 آلاف و153 مواطنا، وإجراء 372 فحص معملي، وعقد 877 ندوة تثقيف صحي، كما جرى تحويل 46 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأضاف "مجاهد" أنه بخصوص القوافل التي جرت بمحافظة الإسكندرية، جرى الكشف على 6 آلاف و413 مواطنا، وإجراء 917 فحص معملي، وعقد 2085 ندوة تثقيف صحي، كما جرى تحويل 100 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبالنسبة لمحافظة الإسماعيلية فقامت بالكشف على 901 مواطنين، وإجراء 156 فحص معملي، كما عقد 271 ندوة تثقيف صحي.

وأوضح أنه بمحافظة الأقصر جرى الكشف على 698 مواطن، وإجراء 75 فحص معملي، وعقد 240 ندوة تثقيف صحي، كما جرى تحويل 23 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما بمحافظة البحيرة فجرى الكشف على 2544 مواطن، وإجراء 757 فحص معملي، وعقد 659 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 41 حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وتابع "مجاهد" أنه بمحافظة الجيزة، جرى الكشف على 6 آلاف و206 مواطنين، كما أنه أجري 651 فحص معملي، وعقدت 1045 ندوة تثقيف صحي، كما جرى تحويل 25 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما بشأن محافظة الدقهلية، جرى الكشف على 6 آلاف و2 مواطنين، وجرى 1262 فحص معملي، وعقد 3 آلاف و850 ندوة تثقيف صحي، كما جرى تحويل 73 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

كما قامت القوافل التي جرى تنفيذها بمحافظة السويس، بالكشف على 208 مواطن، وإجراء 22 فحص معملي، وعقد 65 ندوة تثقيف صحي، كما جرى تحويل حالتين إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما بمحافظة الشرقية، فجرى الكشف على 3 آلاف و349 مواطن، وجرى 248 فحص معملي، وعقد 475 ندوة تثقيف صحي، كما جرى تحويل 23 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفي محافظة الفيوم، جرى الكشف على 2846 مواطن، كما جرى 168 فحص معملي، وعقد 404 ندوة تثقيف صحي، وتحويل 16 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبمحافظة القاهرة تم الكشف على 4 الاف و 972 مواطن، وإجراء 237 فحص معملي، كما جرى تحويل 8 حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأضاف أن القوافل بمحافظة القليوبية، قامت بالكشف على 6 آلاف و874 مواطن، وجرى 354 فحص معملي، كما عقدت 659 ندوة تثقيف صحي، أما بمحافظة المنوفية، فتم الكشف على 1792 مواطن، وإجراء 179 فحص معملي، كما جرى تحويل 3 حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وبالنسبة لمحافظة المنيا، جرى الكشف على 3 آلاف و295 مواطن، وجرى 341 فحص معملي، وعقد 570 ندوة تثقيف صحي، كما جرى تحويل 24 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة الوادي الجديد جرى الكشف على 886 مواطن، وإجراء 100 فحص معملي، وعقدت 67 ندوة تثقيف صحي، كما جرى تحويل حالتين إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفي محافظة بني سويف، جرى الكشف على 2332 مواطن، كما جرى 160 فحص معملي، وعقدت 248 ندوة تثقيف صحي، كما جرى تحويل 10 حالات إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبمحافظة دمياط جرى الكشف على 3 الاف و349 مواطن، واجراء 987 فحص معملي، وعقد 26 ندوة تثقيف صحي، كما حولت 112 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

كما قامت القوافل بمحافظة سوهاج، بالكشف على 1127 مواطن، وإجراء 59 فحص معملي، كما عقدت 240 ندوة تثقيف صحي، أما محافظة قنا، فجرى الكشف على 654 مواطن، بالإضافة إلى إجراء 21 فحص معملي.

كما جرى الكشف على 5 آلاف و737 مواطن بمحافظة كفرالشيخ، وجرى 525 فحص معملي، وعقدت 4 آلاف ندوة تثقيف صحي، كما حول 70 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وأخيرا جرى الكشف على 464 مواطن بمحافظة مطروح، وتحويل 6 منهم إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.