تابع اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، والدكتورة عزيزة السيد، رئيس مركز ومدينة قليوب والجهاز التنفيذي للمجلس الضبط والقبض على عصابة مكونة من 8 أفراد بالتنقيب عن الآثار خلسة بحارة درب السوق بجوار المسجد الكبير بقرية ميت حلفا.

وقامت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قليوب، بضبط العصابة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم جميعًا للنيابه العامة، وكانت العصابة، قامت بالحفر خلسة في منزل لعمق 8 أمتار بحجة البحث عن أثار أسفل المنزل.

وقدم المحافظ، الشكر للأجهزة الأمنية والتنفيذية، وقوات الأمن والجهاز التنفيذي بمركز ومدينة قليوب، على الجهود التي بذلت لضبط تلك العصابة، والتي كان يمكن أن تتسبب في حدوث كارثة، لكن يقظة المواطنين الذين قاموا بالإبلاغ منعت حدوث الكارثة.