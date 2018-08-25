حددت وزارة الإسكان، اليوم، آخر موعد لاختيار وحجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة، بعد المهلة التي منحها وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، لحجز وحدات العاصمة، استجابة لطلبات العملاء وإتاحة الفرصة لمزيد من الراغبين في حجز وحدات بالعاصمة ممن سجَّلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني، وسددوا مبلغ مقدم الحجز.

جاء ذلك بعدما وافق مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد الفترة المخصصة للخطوة الثالثة والأخيرة، والمتمثلة في اختيار الوحدات السكنية التي طرحتها الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى في الحي السكني "كابيتال ريزيدانس"، لتزامنها مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، لمدة أسبوع ابتداءً من غدٍ الأحد 19/8/2018، وحتى الساعة 11:59 مساء يوم السبت الموافق 25/8/2018، حيث كان من المقرر أن ينتهي الحجز في الـ11:59 مساء السبت 18/8/2018، استجابة لطلبات العملاء وإتاحة الفرصة لمزيد من الراغبين في حجز وحدات بالعاصمة ممن سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني، وسددوا مبلغ مقدم الحجز.

وأوضح مدبولي، أن الحجز يتم من خلال الموقع الإليكتروني"www.hdb-reservation"، حيث يتم الدخول على الموقع بكلمة المرور والرقم القومي، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، وظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز مع تحميل صورة مستند سداد مقدم الحجز، ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، مرتبة على النحو التالي: المحافظة (القاهرة) – المدينة (العاصمة الإدارية الجديدة) – المنطقة (العاصمة الإدارية الجديدة) – الحي (كابيتال ريزيدانس) – المجاورة (1D أو 8D) – نوع الوحدة (شقة) – رقم العمارة – رقم الوحدة"، ثم يتم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

وقال خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه عند عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية التي يختارها المتقدم يُرد المبلغ المسدد وفقا لما يلي:

سيُتاح شاشة على الموقع الإلكتروني "www.hdb-reservation"، في بنك التعمير والإسكان بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبلغ المسدد، ويرد المبلغ المُسدد بناءً على طلب المتقدم للحجز وبأسلوب السداد السابق السداد به، مع ضرورة مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية في كراسة الشروط.

وأكد خالد عباس، توفير وحدات سكنية لجميع العملاء الذين قاموا بتحويل مقدمات الحجز، مضيفا أن هذا الطرح يُعد الأول للوحدات السكنية بالحي السكني "كابيتال ريزيدانس" الذي تشرف على تنفيذه وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيبدأ تسليمها بعد عام من إنهاء إجراءات التعاقد، والوحدات المطروحة بنظام التقسيط دون فوائد، وهناك خصم خاص للسداد الفوري، وأنظمة تقسيط أخرى بفترات ممتدة، ويضم الحي السكني الذي تُطرح به الوحدات منطقة متكاملة الخدمات، بالإضافة إلى عدد من المدارس الدولية، ومستشفى تخصصي.

وبشأن أسلوب السداد، أشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أنه يستكمل سداد 10% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء، من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز، وفي حالة السداد لباقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ حجز الوحدة المطلوبة، ويُخصم 7% من القيمة الإجمالية للوحدة، شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز إلى 10% بالإضافة إلى 1% مصروفات إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء، من إجمالي ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز.

ويُسدد 10% من إجمالي ثمن الوحدة، خلال 6 أشهر من تاريخ الحجز، وسداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة وقدره 70% على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات، طبقا للقيمة الموضحة بجداول الأقساط المرفقة بكراسة الشروط، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، وفقا لما هو محدد بجداول الأقساط المرفقة بكراسة الشروط.

وفي حالة رغبة العميل في التعامل بنظام التمويل العقاري، يتم السداد على أقساط ربع سنوية متساوية بنظام الـ3 سنوات، يستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من المواعيد المحددة للاستلام، ولحين الحصول على موافقة جهة التمويل، ولمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط والضمانات وفقا لقانون التمويل العقاري 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن، والسياسة الائتمانية المعمول بها لدى البنوك المشاركة في تمويل مشتري الوحدات.

ويُدرس الراغب في التمويل ومنحه التمويل طبقا لما تسفر عنه نتيجة دراسة المنح، وفي حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط، عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى 2% + 0.5% مصروفات تحصيل من قيمة القسط، وذلك من تاريخ الاستحقاق، وحتى تاريخ السداد، موضحا أنه بالنسبة لأسلوب السداد للجراج، فيتم حجز مكان للسيارة بالجراج بذات العمارة الكائنة بها الوحدة، طبقا للأولويات والأعداد المتوافرة عند التعاقد، ويسدد نحو 60 ألف جنيه بالكامل عند التعاقد، قيمة حجز مكان للسيارة بالجراج ببدروم العمارة.