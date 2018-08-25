وزير التنمية المحلية يطالب المحافظات بتذليل معوقات ترخيص "التوك توك"

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، كتابًا دوريًا للمحافظات بشأن تذليل معوقات تراخيص مركبات "التوك توك"، وتحديد خطوط سير لها، وذلك في إطار حرص الدولة على تسهيل جميع الإجراءات المطلوبة لترخيص مركبات "التوك توك".

وتضمن الكتاب الدوري، ضرورة موافاة الوزارة بإجمالي عدد مركبات "التوك توك" على مستوى المحافظة وعدد المركبات التي تم ترخيصها حتى تاريخ إرسال الرد، وأسباب التأخير في استخراج التراخيص لباقي المركبات.

كما طالب وزير التنمية المحلية، المحافظات بتحديد خطوط سير مركبات "التوك توك لتكون في المناطق غير المخططة وبين القرى وبعضها البعض فقط لا غير، مشيرًا إلى ضرورة عدم سير "التوك توك" في المناطق الحضرية المخططة أو الطرق الرئيسية أو الطرق السريعة أو بين المدن وبعضها البعض، داعيًا المحافظات لموافاة الوزارة بتقرير نصف شهري يتضمن إجمالي ما تم إنجازه في هذا الشأن.