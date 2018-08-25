نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع لجنة المصالحات وبيت العائلة المصرية بالمحافظة عقد جلسة صلح وإنهاء النزاع الثأري القائم بين عائلتي (عمار وزايد) بناحية تل زايد التابعة لقرية العقال البحري بدائرة مركز البداري المحرر عنها المحضر إداري مركز البداري لسنة 2014 والتي نجم عنها مقتل "ع. ك. م. س" ينتمي لعائلة زايد وإتهام "م. س. ح. ع" ينتمي لعائلة عمار بقتله.

وعقدت جلسة الصلح بالسرادق المقام أمام منزل والد المجني عليه بحضور قيادات المديرية وإدارة البحث الجنائي والأمن العام وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة ورجال الدين وأفراد العائلتين وحوالي 700 شخص من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وبدأت المراسم بقيام عائلة "عمار" بتقديم "الكفن" رمز العفو لعائلة زايد وأقسم الطرفان على إنهاء النزاع فيما بينهما وعدم العودة للخصومة مجددا.