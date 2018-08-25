لقي فلاح مصرعه، وأصيب سائق وطفل، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الدائري لمدينة الفيوم، قبل ميدان النخيل بقرابة 500 متر، ونقل المتوفى والمصابين لمستشفى الفيوم العام.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، اليوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة، ومصرع مواطن وإصابة 2 آخرين، بالطريق الدائري قبل ميدان النخيل بقرابة 500 متر.

وأفاد البيان الأمني، أن السيارة رقم ف د أ 4638 ربع نقل، قيادة "حمادة.م.ح" (30 سنة - سائق)، ومقيم بالحريشي بمركز الفيوم، مصاب بجروح بالرأس، وبرفقته "محمد حامد.ص" (47 سنة - فلاح)، فلاح، "متوفي"، وابن السائق "محمد. ح. م" (6 سنوات - طفل)، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، ما أدى لاصطدامها بالجزيرة الوسطى بالطريق وانقلابها.

وذكر البيان الأمني، أنه نقل المتوفى والمصابين لمستشفى الفيوم العام، والتحفظ على السيارة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات بشأن الواقعة، وظروفها.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 23307 لسنة 2018م جنح مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.