قال المهندس علي عبدالجواد بيومي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إن المحافظة لم تسجل أي حالات تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف "بيومي"، في تصريح صحفي اليوم، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات الزراعية، لم ترصد على مدار 5 أيام، بداية من يوم الاثنين، وقفة عرفات حتى أمس، الجمعة، حالة تعدى واحدة على الأراضي الزراعية، على عكس محافظات أخرى شهدت تعديات وكانت الشرقية والمنيا أكثر محافظات تعديات فى إجازة عيد الأضحى.

ولفت أن المديرية، دائما تسعى لتوعية المواطنين بالحفاظ على الرقعة الزراعية من خلال الندوات في مراكز الإرشاد وبالتنسيق مع الأوقاف والجهات الإعلامية، كما أن المديرية تواصل العمل والمرور المكثف للحد من التعدي على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أنه أنه يتابع بنفسه، كل مايستجد من خلال غرفة العمليات الموجودة بالمديرية والتي تعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر مساء بصفة يومية.

وشدد وكيل وزارة الزراعة بتكثيف الرقابة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية مؤكدا أن هناك تعليمات دائمة لمديري الإدارات ورؤساء الوحدات الزراعية بتكثيف حملات الرقابة على المباني، وإيقاف التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد وتشديد العقوبة على من يقصر في أداء عمله.