تفقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، منذ قليل، الأعمال المكثفة التي تقوم بها شركة المياه والصرف الصحي بمنطقة القناة، من أجل إنهاء هبوط خط الصرف بالجزيرة الوسطى بالشارع "التجاري" بالشيخ زايد.

وأكد عادل عبدالمنعم، المتحدث الإعلامي بأسم قطاع شركة المياه، أن الأعمال أمتدت طوال فترة العيد بتواجد البدالة، بإشراف المهندس محمد عبدالسلام، رئيس قطاع الإسماعيلية.

وأشار، إلى أنه في السياق، ونظرًا لتزاييد سرقات أغطية المطابق بالمحافظات الـ3 الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، وتواصلت خطة العمل الخاصة بإعادة توفير غطاء من المطابق المسروقة، بعدد من مناطق أحياء الحرفي، والشيخ زايد وطريق مجمع الإعلام، ومنطقة مسجد الدوحة.

فيما طالبت الشركة المواطنين، بالإبلاغ عن المناطق التي يتم سرقة الأغطية منها لسرعة التعامل معها نظرًا للخطورة التي تترتب على ذلك، من خلال الاتصال على الخط الساخن 125، على التليفون الأرضي، رغم تكلفة الدولة مزيدا من الأموال والجهد لأن الأمر يستلزم تغيير الإطار وتغيير نوعية المطابق للحد من سرقتها.