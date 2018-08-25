أنكر المتهمون باختطاف الطفل سامي هشام المعروف بـ"طفل الشروق" الاتهامات الواردة في أمر الإحالة، في أولى جلسات محاكمتهم أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار لطفي سلمان سيد، وعضوية المستشارين محمد حلمي قنديل ومحمد فيصل يوسف، وسكرتارية مجدي جبريل.

وقال المتهم طارق خلال مواجهته بالاتهامات "معملناش حاجة"، ورد آخر بقوله "أنا كنت في البيت ساعتها ومعرفش حاجة".

كان النائب العام أمر بإحالة المتهمين المحبوسين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة. وأسندت نيابة القاهرة الجديدة للمتهمين، ارتكاب جرائم خطف واحتجاز طفل دون وجه حق، وسرقة لوحات معدنية خاصة بسيارة لوضعها على السيارة التي استخدمت في عملية الخطف، وحيازة أسلحة نارية، وتكوين تشكيل عصابي لخطف الأطفال.