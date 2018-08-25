تنتظر جمهورية أوسيتيا الجنوبية زيارة الرئيس السوري بشار الأسد، بحسب ما نقلت، اليوم، وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأكد رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية وجود تحضير لزيارة رئيس الجمهورية العربية السورية.

وقال أناتولي بيبيلوف، رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، اليوم، للصحفيين في مدينة تسخينفال عاصمة جمهورية أوسيتيا الجنوبية ردا على سؤال بشأن زيارة الرئيس السوري: "الزيارة قيد التحضير".

وعن توقيت زيارة الرئيس السوري، قال رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية إن موعد الزيارة سيتم إعلانه عبر وسائل الإعلام.

ووقع وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونظيره الأوسيتي الجنوبي دميتري ميدويف اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية بين سوريا وأوسيتيا الجنوبية في يوليو 2018.

ثم قام رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية بزيارة رسمية إلى سوريا، واستقبله الرئيس السوري، ووقع رئيسا الجمهوريتين معاهدة الصداقة والتعاون.