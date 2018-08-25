شهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين باختطاف طفل الشروق المجني عليه سامي هشام مفاجاة، إذ أعلن جد الطفل المستشار فايز ملك، تنازله عن الادعاء المدني قبل المتهمين مؤمن وسالم نجلي المتهم الأول طارق، قائلا "لو هو مش همه أولاده أنا يهموني"، فيما تمسك تمسك بالادعاء مدنيا تجاه باقي المتهمين بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد.

وقال جد الطفل، خلال حديثه أمام المحكمة "إحنا شوفنا أيام صعبة، لأنهم هددوني ببتر أصابعه حال عدم دفع الدية".

كان النائب العام أمر بإحالة المتهمين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة. وأسندت نيابة القاهرة الجديدة للمتهمين، ارتكاب جرائم خطف واحتجاز طفل دون وجه حق، وسرقة لوحات معدنية خاصة بسيارة لوضعها على السيارة التي استخدمت في عملية الخطف، وحيازة أسلحة نارية، وتكوين تشكيل عصابي لخطف الأطفال.