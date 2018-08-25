قال النائب شريف الورادني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ظاهرة أطفال الشوارع تعتبر من أهم الظواهر الاجتماعية الآخذة في النمو ليس فقط على مستوى البلدان النامية ولكن في الدول الصناعية المتقدمة.

وقال "الوردانى"، فى بيان اليوم، إن قضية أطفال الشوارع مجتمعية وذات أبعاد "تربوية، ثقافية، اقتصادية، سياحية، أمنية"، ومعالجتها تستلزم علاجا شاملا متعدد الأبعاد تبدأ بالوقاية والتدخل وصولاً إلى تأمين إعادة التأهيل والاندماج.

وأكد "الوردانى" أن الأطفال هم أساس قيام المجتمعات ويمثلون فئة عمرية مهمة تحتاج بشكل كبير للعناية والرعاية وتوفير جميع الحقوق، ومنع أشكال العنف والاستغلال كافة تجاه الأطفال وحمايتهم من الشارع وتطوير برامج لإيجاد الأطفال المحتاجين للحماية وتزويدهم وكذلك أسرهم بالمساعدة وإنشاء مراكز لإعادة تأهيل أطفال الشوارع.

وطالب النائب بضرورة وضع حلول لمواجهة ظاهرة أطفال الشوراع، وأن تتحرك الدولة، لوضع حل سريع لهؤلاء، والبدء في جمعهم وحمايتهم، ورعايتهم وتعليمهم، وأن يؤهلوا القائمين على رعايتهم على التعامل معهم برحمة وبلطف وبطمأنتهم ليستجيبوا للحياة، التي سيدخلونها في مؤسسات التربية والإصلاح، والاستفادة بطاقاتهم في إدارة عجلة الإنتاج للدولة.