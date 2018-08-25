كشف تقرير لوزارة العدل في تركيا، أن 6 آلاف و33 قضية رفعت بتهمة إهانة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان خلال عام 2017 فقط، ونفذت الأحكام في ألفين و99 منها، بحسب ما نقلت، اليوم، صحيفة "زمان" التركية المعارضة.

وعلق البروفيسور يامان أكدنيز، عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة "بيلجي" التركي، على تقرير إحصائيات وزارة العدل التركية لعام 2017، واصفا رفع 6 آلاف دعوى قضائية بتهمة إهانة الرئيس "أردوغان" جزء من سياسات تكميم أفواه المواطنين.

وسلط "أكدنيز" الضوء على القضايا المرفوعة والتحقيقات المفتوحة بتهمة إهانة الرئيس التركي، مؤكدا أن هذه القضايا هي جزء من سياسات تكميم الأفواه التي أصبحت أمرا مقلقا ومنهجا لا يمكن غض النظر عنه في سياسات حزب العدالة والتنمية للترهيب، بحسب ما نقلت عنه الصحيفة.

وأظهر التقرير أنه في عام 2016 رفعت 4 آلاف و187 قضية بتهمة إهانة "أردوغان"، حكم في 884 منها خلال نفس العام.