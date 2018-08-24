أفاد مصدر في الشرطة اليوم، أن النائبة التركية السابقة عن حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد ليلى بيرليك سافرت إلى اليونان، وطلبت اللجوء السياسي بعدما حكم عليها في تركيا بتهمة "إهانة الرئيس".

وأوضح المصدر أن بيرليك 44 عاما عرفت عن نفسها الأربعاء لدى شرطة ألكسندروبولي قرب الحدود البرية بين اليونان وتركيا، بعدما عبرتها في شكل غير قانوني، مؤكدا بذلك معلومات أوردها الإعلام اليوناني.

وتقدمت بطلب لجوء سياسي وبقيت محتجزة في مركز الشرطة، وفق المصدر نفسه.

وقالت وكالة "دي اتش ايه" التركية للأنباء، أن النائبة السابقة كانت حكمت غيابيا في يناير الفائت بالسجن عاما وتسعة أشهر بتهمة "إهانة الرئيس" في تصريح يعود إلى العام 2015.

وذكرت قناة "سي إن إن تورك"، أن بيرليك التي انتخبت عن محافظة شرناك في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية، أوقفت أيضا في نوفمبر 2016 بتهمة "الدعاية الإرهابية" والانتماء لحزب العمال الكردستاني الانفصالي الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة "إرهابيا".

وأضافت أنها أوقفت حتى يناير 2017 ثم أفرج عنها في ظل مراقبة قضائية مع منعها من مغادرة الأراضي التركية.

وتوترت العلاقات بين أثينا وأنقرة بعدما رفضت اليونان تسليم ثمانية عسكريين أتراك فروا من بلادهم بعد ساعات من محاولة الانقلاب في يوليو 2016، ومنحتهم اليونان اللجوء في حين تتهمهم تركيا بالمشاركة في المحاولة.

إلى ذلك، طلب مئات الأتراك اللجوء في اليونان هربا من حملة التطهير التي نفذتها تركيا بعد الانقلاب الفاشل.