حصلت "الوطن" على أسماء مصابي حادث انقلاب "ميكروباص"، على طريق طريق "بلطيم -جمصة"، أمام معسكر الأمن المركزي، الواقع على الطريق الدولي الساحلي، والتابع لمركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفرالشيخ.

المصابون هم "أحمد خليل المعداوي، وشقيقه رشاد، محمد بشير، محمد صادق، محمود حبيب شعيشع، مدحت تمام أبوالسعد، مصطفى السعيد أبوزيد، يوسف جلال يوسف، تامر مصطفى عبدالرحمن، راشد سعد أبوزيد، سامي عبدالفتاح مبارك، سمير كامل عباس، طلعت مصطفى بغدادي،عبد الحميد فرج، فضلا عن شخص مجهول الهوية، كما تم إيداع جثة عباس الجزائري، بمشرحة مستشفى بلطيم المركزي.

وكان حادث انقلاب سيارة "ميكروباص"، وقع اليوم السبت، أمام معسكر الأمن المركزي، الواقع على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من مدينة "جمصة" بمحافظة الدقهلية، وحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة.

ودفع مرفق إسعاف كفرالشيخ بـ4سيارات لنقل المصابين، إلى المستشفيات القريبة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى "جمصة" المركزي، والجثة إلى مستشفى "بلطيم" المركزي، عقب تقديم الإسعافات الأولية لهم، وإخطار الجهات الرسمية.

وتبين مصرع شخص، وإصابة 15آخرين، واشترك مرفق إسعاف الدقهلية مع كفرالشيخ في نقل المصابين، للمستشفيات القريبة.