أحيا نجم الأغنية الشعبية محمود الليثي، حفلًا غنائيًا داخل "ساس"، أحد أشهر أماكن السهر الشهيرة المحببة لدى نجوم المجتمع والمشاهير بالساحل الشمالي.

وشهد الحفل العديد من الأغاني الشعبية الشهيرة لـ"الليثي" التي أشعلت وصلات الرقص المتتالية خاصة على أغنيته الجديدة "شيكولاتة"، بالإضافة إلى "آه يا دنيا وعبده" وغيرها ممن طالب بها رواد المكان.

وفي ختام الحفل حرص "الليثي" على تحية حمدي بدر، لتنظيمه فقرته المميزة التي لاقت تفاعل كبير لدى الجمهور.