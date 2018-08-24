لم تكن واقعة تأجيل حفل عمرو دياب اليوم بالساحل الشمالي، اليوم هي الأولى من نوعها في مسيرته الفنية، حيث سبق له أن ألغي له حفلتين واحدة بالعاصمة اللبنانية بيروت والثانية أيضًا بالساحل الشمالي من قبل 5 أعوام.

بيروت 2009

كان من المقرر أن يقام حفل دياب في بيروت في رأس السنة الميلادية، وقرر "دياب" إلغاء الحفل والانسحاب بسبب وجود مشاكل في تطبيق العقد المبرم بين دياب والمتعهد جان صليبا، في حين قال الأخير إن الحفل ألغي لكون تذاكر الحفل لم تباع.

أطلق حينها "دياب" بيان أعرب فيه عن استياءه الشديد لما تردد من أسباب غير حقيقية حول إلغاء الحفل وكلف محاميه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الجهة المنظمة للحفل".

وأوضح البيان الخاص بعمرو وقتها أن سبب الإلغاء، هو "مخالفات جسيمة" صدرت من الجهة المنظمة أهمها أنها لم تصدر تأشيرات الدخول لمعظم أفراد الفرقة الموسيقية ولم تقم بسداد تكاليف إقامتهم فضلا عن عدم سداد المستحقات المالية لمهندسي الصوت الذين يتعامل معهم

الساحل الشمالي 2013

ثاني حفلات عمرو التي ألغيت في مسيرته هي الحفل الذي كان من المقرر، أن يقام عيد الأضحى لعام 2013، والذي كان من المقرر أن يكون حفل ألبوم "الليلة"، حيث تم إلغاء الحفل بسبب مشاكل أمنية التي حدثت بمصر آنذاك وقت حكم "الإخوان" وأعلن حينها منظم الحفل وليد منصور أن الأمن رفض إقامة أي حفل غنائي في ذلك الوقت.

الساحل الشمالي 2018

أما حفل اليوم الذي ألغي، جاء بسبب رفض الجهات الأمنية إعطاء تصريح بإقامة الحفل لعدم قدرتها مع شركات التأمين على الحفل، وتقرر تأجيله ليوم الخميس القادم وإقامته فب موقع أكبر من الموقع الذي كان من المقرر إقامته فيه.