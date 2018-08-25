قاد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اليوم السبت، حملة مكبرة، استهدفت التصدي للإشغالات في الشوارع وسير "التوك توك" بالمخالفة للقانون.

شارك في الحملة اللواء عبداللطيف الحناوي، نائب مدير أمن الغربية، واللواء أشرف درويش مساعد مدير الأمن، والعميد ماجد ناشد، مدير إدارة المرور والعميد أحمد نور، مدير شرطة المرافق، والمقدم كمال عبدالرؤوف، رئيس مباحث المرور.

وأسفرت الحملة، التى شهدتها مدينة طنطا اليوم، حجز "40توك توك" و 10دراجات بخارية، و 3سيارة جميعهم بدون لوحات وتراخيص، كما تم سحب 114 رخصة متنوع وتحصيل مبلغ 48 ألف جنيه، مصالحات فورية، كما جرى ضبط 80 حالة انتظار خاطىء، وفي مجال تحليل المخدرات تم ضبط 3حالات إيجابي.

وجرى رفع 210 حالة إشغال طريق، وغلق 3 محلات بدون ترخيص،

وشدد "مدير أمن الغربية" على استمرار الحملات لتحقيق الانضباط، وحذر من التجاوز والإشغال خصوصًا في الشوارع الكبيرة والميادين وتحقيق السيولة المرورية.