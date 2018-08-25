كرمت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، بمكتبها اليوم، الطالب وليد محمد عبادي، ابن محافظة البحيرة من مركز كفر الدوار، بالصف الثاني الثانوي بمدرسة عمر بن الخطاب الرسمية للغات، والحاصل على المركز الأول من نادي أرشميدس بموسكو، وهي واحدة من أكبر مسابقات العالم تقام في روسيا كل عام، وتشارك فيها حوالى 70 دولة منهم 12 دولة عربية، وكان الطالب ممثل مصر فى تلك المسابقة وتم توجيه الدعوة له من نادى أرشميدس.

وحصل "عبادي" على العديد من الجوائز الدولية والمحلية، ويلقب بالمخترع الصغير حيث حصل على لقب أصغر بروفيسور على مستوى العالم فى عام 2014 لما قام به من اختراع لنموذج موجات مغناطيسية للاستخدام الحربى، كما حصل على الجائزة الأولى على مستوى الوطن العربي في اختراع خلايا لإنتاج الطاقة من النبات فى عام 2015.

وفى عام 2016 حصل على المركز الأول من الجامعة الوطنية الماليزية كأصغر باحث ومحاضر في بحث يفيد الإنسانية، وعلى ذهبية جامعة 6 أكتوبر في جهاز يكتشف أمراض التربة، بالإضافه لحصولة على العديد من الجوائز الكبرى أهمها المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة العالم الصغير وجائزة المبدع الصاعد من مؤسسة المنجزين العرب ولقب بسفير العلم من ولاية الشارقة بالإمارات العربية في مؤتمر تطوير الموهبة.

وأشادت المحافظ، بموهبة الطالب المتميزة ونبوغه العلمي وحثته على مواصلة مشواره العلمي لخدمه مجتمعه ووطنه ورفع إسم مصر عاليا في المحافل الدولية، كما قررت صرف مكافأة مالية للطالب وإعفاءه من المصروفات الدراسية ومنحه شهادة تقدير ودرع المحافظة تشجيعها له للاستمرار في أبحاثه العلمية.

حضر التكريم محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، ووالد المخترع الصغير محمد عبادي، وجمال أبو الفضل المستشار الفني والإعلامي للمحافظة.