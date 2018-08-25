التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتناول الاجتماع، دور الهيئة العامة للرقابة المالية، في المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال استعراض أهم ملامح استراتيجية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تسعى من خلالها الهيئة للمساعدة في تحقيق الشمول المالي وأهداف التنمية المستدامة 2030.

رئيس الوزراء يتابع أهم ملامح استراتيجية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية

تناول الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية الاستراتيجية والمستهدفات التي تسعي الهيئة لتحقيقها في مجال الأنشطة المختلفة المتعلقة بسوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتاجير التمويلي والتخصيم، وكذلك نشاط التمويل متناهي الصغر.

وتشير الأرقام المستهدفة إلى سعي الهيئة لمضاعفة مستهدفات هذه الأنشطة بحلول عام 2022.

كما تناول الاجتماع استعراض أخر المستجدات بشأن البورصة المصرية، وتبعات مايحدث في أسواق المال العالمية، وتأثيرها على الأسواق النامية، خاصة بعد التطورات الأخيرة في دول مثل "الأرجنتين وتركيا"، وكذلك استعراض برنامج الطروحات الحكومية، وضرورة أن يشمل ذلك حصص المال العام في الشركات المشاركة.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الهيئة، على اهمية الشمول المالي وعلى التعاون الوثيق بين الهيئة والبنك المركزي، لتحقيق ذلك، وبصفة خاصة في مجال التمويل متناهي الصغر حيث تشير أخر الأرقام إلى أن نشاط التمويل متناهي الصغر تجاوز 9.7 مليار جنيه، بنهاية 30 يونية الماضي، وبلغ عدد المستفيدين حوالي 2.6 مليون مستفيد منهم 7% من الإناث.

وفي الختام، وجه رئيس مجلس الوزراء، بعرض الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية على المجموعة الاقتصادية تمهيدًا للإعلان عنها بشكل نهائي.