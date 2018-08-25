قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن استضافة مصر لمباراة السوبر الإماراتي، والذي يحمل اسم الراحل، الشيخ زايد، يعبر عن أهمية العلاقات الحميمة بين شعبين الدولتين وقوتها، مشيرا إلى أن الرياضة لها دور كبير في الربط والتقريب بين الدول العربية.

وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الغد" الإخبارية، أن هذا الحدث الرياضي يأتي في توقيت مهم للغاية، وهو الاحتفال برمرو مائة عام على مولد الشيخ زايد، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية المصرية بهذا الحدث الذي تم التنسيق بشأن التعاون فيه مع الجانب الإماراتي، ومع الجهة المنظمة للحدث الرياضي.

ويلتقي فريقا العين والوحدة، الإماراتيين، في الثامنة من مساء اليوم، السبت، في لقاء كاس السوبر الإماراتي، وذلك على ستاد الإنتاج الحربي (ملعب السلام).