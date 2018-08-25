وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزارة الصحة بزيادة إنتاج ألبان الأطفال محليا، وتوفيرها بسعر التكلفة.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اجتماعا مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء بهاء الدين زيدان مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة. وبحث الرئيس الاستعدادات الخاصة للمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، كما أمر بالانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة في أسرع وقت في إطار منظومة متكاملة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس كلف الحضور، خلال الاجتماع، بزيادة إنتاج ألبان الأطفال المنتجة محلياً، بما يساهم في تفادي أي نقص في الأسواق، على أن يتم توفيرها بسعر التكلفة في الصيدليات التابعة للشركة القابضة للأدوية وكذلك الصيدليات الأخرى إضافة إلى حجم إنتاج الألبان المدعومة الحالي.